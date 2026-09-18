Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Embajada de China en México acusó a la representación diplomática de Estados Unidos de haberse «burlado» durante los festejos patrios, al hacer eco de una nota en la que se informaba que los fuegos artificiales y otros productos utilizados en las celebraciones eran «Made in China».

En sus redes sociales, la Embajada de la nación asiática acusó a la representación estadounidense de utilizar la información y el momento para atacar a un tercer país, en este caso, China.

«La Embajada de Estados Unidos convirtió la fiesta nacional del país de residencia en un escenario para atacar a un tercer país y en ficha para su juego geopolítico, e hizo comentarios irresponsables sobre los demás, dejando totalmente al descubierto su mentalidad de supremacía y hegemonía», señaló.

El pasado martes, la Embajada de Estados Unidos en México compartió una nota periodística en la que se señala que gran parte de los artículos utilizados para celebrar las fiestas patrias, como banderas y pirotecnia, son importados, principalmente de China.

A través de los hashtags #NegocioChino y #BadBusiness, la representación diplomática replicó la aseveración de que «gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia no se hacen en México. Viva México, Made in China».

La Embajada de China consideró que el mensaje carece de las mínimas cortesías diplomáticas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano.

«La Embajada de China en México expresa su fuerte descontento y contundente rechazo. El Día de la Independencia de una nación pertenece a su pueblo. Cómo y con qué celebrarlo, lo decide su propio pueblo», argumentó.

La relación comercial entre China y México, indicó la representación diplomática, data de hace más de cuatro siglos, a través de «la Nao de China», ruta marítima que hizo posible el intercambio de seda y porcelana procedentes de Oriente por plata de México.

«Detrás de aquel comercio de mercancías, se apreciaba el diálogo y aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Hoy, muchos productos chinos han entrado en el mercado mexicano, mientras productos mexicanos como el aguacate y el tequila ya son muy bien acogidos por numerosas familias chinas», señaló.

Si bien desde la cuenta de la Embajada de Estados Unidos no se felicitó a México por las fiestas patrias, sí lo hizo el Embajador Ronald Johnson, quien destacó los vínculos existentes entre los dos países.

«Felicidades al pueblo de México al celebrar su independencia, su historia y todo lo que hace extraordinario a este país. Durante generaciones, estadounidenses y mexicanos hemos estado juntos en momentos decisivos, unidos por valores democráticos y profundos lazos entre nuestros pueblos.

«Hoy, el Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum están fortaleciendo esa alianza para hacer que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes y más prósperas. Alina y yo les deseamos a todos los mexicanos un muy feliz Día de la Independencia. ¡Viva México!», escribió en su cuenta de X.