Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El ex Presidente Felipe Calderón acusó que en México se consumó un «homicidio de la democracia», con la captura de las instituciones electorales y la desaparición de contrapesos en el Poder Judicial.

Durante la presentación en Madrid, España, del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, el ex Mandatario sostuvo que la Suprema Corte fue sometida al poder presidencial y que se eliminaron las garantías para jueces, empresas y ciudadanos.

«Acabaron con la Suprema Corte, la corrieron por no oponerse al Todopoderoso, al Tlatoani», afirmó.

También cuestionó al Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto escándalo de corrupción en el que está involucrada su ex Consejera Presidenta Guadalupe Taddei, a quien señaló como una imposición del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calderón aludió a presuntos vínculos de Taddei con personas cercanas al ex Mandatario y llamó a recuperar la libertad y la democracia. «Es hora de reivindicar libertad y democracia», expresó.

El ex Presidente también hizo una autocrítica por la falta de organización de quienes, como él, defienden esos principios y llamó a recuperar el impulso que, dijo, caracterizó al ex Mandatario chileno Sebastián Piñera.

Al recordar su etapa como Presidente, Calderón dijo que le tocó gobernar en un periodo complejo para América Latina, marcado por los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, entre otros.

Afirmó que esos liderazgos tenían rasgos cada vez más autocráticos y buscaban desplazar del espectro político a quienes no compartían sus ideas.

«Nos defendimos y organizamos como pudimos», dijo. Como ejemplo de esa respuesta mencionó la Alianza del Pacífico, iniciativa que impulsó junto con Piñera.

Las declaraciones fueron realizadas durante el homenaje al ex Presidente de Chile, quien gobernó en dos periodos y murió el 6 de febrero de 2024 en un accidente aéreo. El libro reúne testimonios de personalidades internacionales sobre su trayectoria y liderazgo.