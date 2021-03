Mayolo López y Benito López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, de haber vulnerado su presunción de inocencia.

Horas después del desahogo de la audiencia en la que Nieto participó como testigo en el proceso de desafuero que se le sigue al panista, el Mandatario aseguró que había quedado de manifiesto que no había pruebas que acompañaran las denuncias presentadas en su contra.

“La presentación del titular de la UIF, extralimitándose de sus atribuciones, comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política, con fines electorales, de un linchamiento mediático, para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país”, alegó.

En un video difundido en Twitter, Cabeza de Vaca sostuvo que el desahogo de la audiencia pública había vulnerado sus derechos humanos “a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros. Me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad.”

La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de la República, señaló el Gobernador, “se basa exclusivamente en la compraventa de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en mis declaraciones patrimoniales y fiscales”.

“Resulta lamentable que el doctor Nieto Castillo exponga información que no guarda vinculación con el caso, peor aún, que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas. El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado. Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas en su intervención.”