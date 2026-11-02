Acusa Britney Spears a hermana y ex de malos tratos

CDMX. -Britney Spears acusó a su hermana, Jamie Lynn Spears, y a su exesposo, Kevin Federline, de haberla sometido a malos tratos en distintos momentos de su vida familiar. Además, aseguró que buscará construir una nueva familia lejos de ellos.

La cantante, de 44 años, compartió el mensaje en Instagram, acompañado de una imagen de la actriz Dakota Fanning haciendo una señal obscena en la película Uptown Girls, y recordó situaciones que vivió durante sus visitas a Luisiana en la pandemia.

«Jamie Lynn nunca me dejó cargar a mi sobrina Ivy ni una sola vez cuando la visitaba en Luisiana durante la pandemia, en viajes de dos semanas», escribió Britney, quien también dirigió sus reclamos hacia Federline, padre de sus dos hijos, Sean Preston, de 21 años, y Jayden James, de 20.

«¡Kevin no me dejaba usar el baño cuando iba a recoger a mis hijos a su casa!», agregó la intérprete de «Toxic», quien aseguró que ambos la hicieron sentir como una esclava mientras ella trabajaba para su padre. «¡Encontraré una nueva familia!», concluyó.

La publicación llega días después de que se diera a conocer que Federline enfrenta una deuda de alrededor de 117 mil dólares con City National Bank, correspondiente a una tarjeta de crédito, una línea de crédito y un sobregiro, de acuerdo con documentos obtenidos por Page Six.

El adeudo se remonta a noviembre de 2024, periodo en el que Britney realizó su último pago de manutención para sus hijos.