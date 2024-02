Staff Agencia Reforma

El actor Brad Pitt ha revelado que está siendo amenazado para cooperar con los planes del magnate ruso Yuri Shefler, propietario de la marca de vodka, respecto al viñedo francés Chateau Miravel, según informa The Sun.

Tras una prolongada disputa legal con su ex esposa Angelina Jolie, la propiedad que adquirieron en 2008 vuelve a estar en juego, ahora por el control total.

Documentos obtenidos por The Sun indican que Pitt busca anular la venta realizada por Jolie, argumentando que actuó secretamente al cerrar tratos con Shefler, quien luego exigió reunirse con la pareja para discutir la producción de licores.

Pitt demandó a Jolie en 2022 por vender en secreto su 50% de participación, violando un acuerdo de preferencia de venta. Recientemente, un tribunal europeo le devolvió a Pitt su rol como accionista mayoritario, al despojar a Shefler del 10% de las acciones.