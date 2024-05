Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ministra Lenia Batres acusó ayer a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de inventar reglas que no están en la Constitución, invadir las atribuciones de los Congresos federal y estatales, y anular «masivamente» leyes aprobadas durante los últimos cinco años.

«No estamos en Estados Unidos, nuestro sistema no es common law, nuestro sistema jurídico se ha ceñido a los límites que impone la legislación», lanzó Batres, quien una y otra vez ha cuestionado a la Corte por invalidar normas con base en vicios de procedimiento, y rechaza que la Constitución prevea la democracia deliberativa.

El Pleno discutió ayer una acción que cuestionaba una reforma a la Constitución de Morelos para extender de dos a cuatro años al Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local.

Si bien el proyecto rechazó argumentos sobre vicios de procedimiento legislativo, Batres insistió en cuestionar a la Corte por estudiar este tema, ahora sacando a colación estadísticas según las cuales el 74 por ciento de las leyes anuladas por esta razón entre 1994 y 2023, han ocurrido en el actual sexenio.

«Inventamos el concepto (de democracia deliberativa) e inventamos la reglas que deben seguir los congresos de la Unión y de los estados respecto de este concepto que no se encuentra en nuestra Constitución», afirmó.

En una sesión previa, la Ministra Margarita Ríos Farjat había mencionado que el artículo 26 de la Constitución ordena que la planeación nacional será democrática y deliberativa, y aunque el punto no era parte del proyecto, Batres lo volvió a traer a colación.

La Corte sólo tuvo siete de los ocho votos necesarios para invalidar la reforma de Morelos, por lo que Gamboa Olea seguirá como Presidente del TSJM hasta mayo de 2026.