Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CAMPECHE, Campeche.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que en Zacatecas, entidad que está bajo el asedio del narco, operan grupos del crimen organizado que se conformaron al amparo de Gobiernos anteriores, a los que incluso acusó de darles protección.

En su conferencia mañanera realizada en esta ciudad, aseveró que la operación de los grupos delictivos en Zacatecas, estado gobernado por el morenista David Monreal, «son lodos de aquellos polvos» y remanentes de prácticas delictivas como la venta de «plazas» y la protección a criminales.

«Estos grupos que se crearon, no es para justificarnos, pero todos esos grupos se crearon en los Gobiernos anteriores, surgieron, incluso se les protegió, como ahora se sabe y se va a conocer más cuando se inicie el juicio de (el ex Secretario de Seguridad, Genaro) García Luna en Estados Unidos», indicó.

-Hablaba de que estos grupos criminales surgieron en Gobiernos anteriores, ¿no considera que se han fortalecido en los últimos meses, en el Gobierno de Morena en la entidad?, cuestionó Grupo REFORMA.

«No, no, porque ya no está (Felipe) Calderón, y Rosa Icela (Rodríguez) no es García Luna, nada más por eso. No sé si haga falta decir más, porque podría yo argumentarlo, lo voy a hacer, para que vean que con una frase podríamos contestar a quienes no nos quieren, pero con una frase», respondió.

-Con este tipo de actos, ¿cree que estos grupos criminales están tratando de mandar un mensaje de poderío al Gobierno?

«Sí, pero pues no tiene efecto», advirtió.

-¿No considera que se ha fallado?

«No, no, no», aseveró.

-¿O que no se ha hecho lo suficiente?, se le insistió.

«No, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y yo diría más, como nunca, lo que pasa es que sí estaba muy enraizado el mal, lo dejaron crecer. Todas estas bandas se fueron consolidando al paso del tiempo, comprando autoridades, comprando impunidad y todo esto a la par de una profunda descomposición social de abandono de los jóvenes, desintegración de las familias, el modelo de vida individualista, materialista, consumista, todo eso se fue a grabando la situación», insistió.

«Aquí hay que agregar que muchos de estos policías, por temor o por corrupción, no tienen un desempeño adecuado. Lo de Pinos (ataque al General) fue porque están involucrados los policías municipales, o sea, las policías controladas por las bandas, al servicio de las bandas».

El domingo se reportó un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, lo que terminó en un violento amotinamiento, mientras grupos criminales incendiaron vehículos, casetas y bloquearon las principales carreteras que conectan con Aguascalientes y San Luis Potosí.

A esta jornada violenta le antecedió el ataque y muerte del General José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional, ocurrida hace unos días en Pinos, y el asesinato del juez de control Roberto Elías Martínez.