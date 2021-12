Jorge Ricardo y Rolando Herrera Agencia Reforma

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer al INE de incurrir en dilación y de cometer chicanadas jurídicas por intentar aplazar la realización del ejercicio de revocación de mandato con el argumento de que no cuenta con recursos suficientes para ello.

En conferencia matutina en Villahermosa, el Mandatario advirtió que podría impugnarse la decisión del INE ante el Tribunal Electoral federal y la Suprema Corte.

«Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros», expresó.

Agregó que lo importante es que la Corte, al admitir a trámite la controversia, determinó no conceder una suspensión provisional con el argumento de que la falta de recursos no justifica la no realización del ejercicio.

«Lo demás no deja de ser secundario: si tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas», indicó.

¡Participa con tu opinión!