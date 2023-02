Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los dueños de las aerolíneas mexicanas de crear una campaña contra el cabotaje, que implica que empresas extranjeras operen vuelos en México, porque no quieren competencia.

En la mañanera, López Obrador indicó que aun no está tomada la decisión de si se permitirá el cabotaje.

«Todavía no está decidido eso (cabotaje), no existe una iniciativa de ley en ese sentido, es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia, y como son influyentes echaron a andar una campaña en ese sentido, estamos todavía dando los primeros pasos», acusó el Mandatario federal.

«Estamos ordenando lo del uso de los aeropuertos, porque como no se construyó el aeropuerto de texcoco y habían saturado de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México cerrando el aeropuerto de Toluca fueron saturando el aeropuerto de la Ciudad».

También planteó que si con el inicio de actividades de la nueva Mexicana de Aviación baja el costo de los boletos de avión en México, ya no habría cabotaje.

«Lo estamos analizando, antes de eso se va a crear la nueva línea Mexicana de Aviación y si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión y se equilibra, entonces a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios», lanzó.

López Obrador estimó que este año comience a volar la nueva aerolínea.

«Tenemos tiempo porque este año yo espero que ya empiece a volar Mexicana y tenemos tiempos para resolver sobre lo otro, lo estamos analizando», indicó.

El Jefe del Ejecutivo dijo que con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se orientará el desarrollo hacia Hidalgo.

«Otra cosa que no se ha mencionado, porque se oponen por deporte, el Aeropuerto Felipe Ángeles permite orientar el crecimiento poblacional hacía Hidalgo, ¿y qué significa esto?, que el crecimiento poblacional tiene viabilidad en esas regiones porque hay suelo y hay agua, en el actual aeropuerto lo que iban a hacer era saturar el Oriente de la Ciudad, donde no hay posibilidad de crecimiento urbano».

«Entonces, hacia el futuro va haber un crecimiento hacia Hidalgo, hay empresas que se quieren instalar hacia Pachuca para usar el aeropuerto nuevo», estimó.