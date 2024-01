Claudia Guerrero y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial (PJ) de proteger a quienes participaron en la desaparición de los 43.

El Mandatario criticó el fallo de la juez que dejó en libertad a los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa y reveló que la carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Ministra Piña, fue enviada hace 15 días.

«Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto (.) Y como si le hubiésemos dicho: libérenlos», señaló.

López Obrador advirtió que lo que se busca con estas acciones es desprestigiar al Ejército y hacerlo quedar mal a él.

«¿Y qué buscan? Dos cosas: Una, desprestigio al Ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana; quieren tener, los que están detrás, moviendo los hilos, una institución sometida», sostuvo en la mañanera.

«Y lo segundo: hacerme quedar mal, pero yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes; toda esa caterva de hipócritas».

También rechazó los señalamientos realizados ayer por el ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino para liberar a los militares, y acusó al Poder Judicial de no garantizar justicia para los padres de los normalistas.

«No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos», dijo.

López Obrador aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos politizó el caso y criticó a las organizaciones defensoras de derechos humanos por guardar silencio ante la liberación de quienes, afirmó, participaron en la desaparición de los jóvenes.

«Es indudable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA está politizando este asunto, bueno, desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos, se quedaron callados», reiteró.