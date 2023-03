Guadalupe Irízar y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que, tras la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desató una ola de decisiones de los jueces a favor de presuntos delincuentes.

Si bien no mencionó a la Ministra presidenta por su nombre, hizo alusión al cargo y dijo que bajo el argumento de defender la autonomía del Poder Judicial, ha dejado que sucedan fallos que favorecen a delincuentes.

En la conferencia matutina, sostuvo que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de vigilar la actuación de jueces, magistrados y Ministros, pareciera que está de adorno pues, recordó, en la presidencia anterior de la Corte hubo un poco más de vigilancia sobre la actuación de los funcionarios del Poder Judicial.

«Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a algún juez, a algún Magistrado. Antes había un poco más de atención, de vigilancia.

«Y apenas llegó la nueva presidenta y se desatan una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes», aseguró el Presidente.

«Antes», añadió, «cuando estaba el Ministro Arturo Zaldívar había un poco más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban».

López Obrador hizo alusión al tema al ser cuestionado sobre el fallo de un juez que ordenó la cancelación de la orden de aprehensión del ex Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

El Mandatario federal consideró que ese tipo de decisiones, a la que añadió el desbloqueo en México de las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, hablan de la decadencia del Poder Judicial en el País.

«La decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro País», refirió.

«Entonces», añadió «por eso estos amparos constantes. Hay protección para delincuentes comunes, para la delincuencia organizada y sustracción para delincuentes de cuello blanco. Esos son los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme».

Ante la pregunta de si respaldaría la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de impugnar la decisión del juez Faustino Gutiérrez Pérez sobre el caso del ex Gobernador de Tamaulipas, López Obrador dijo que sí, pues habría que combatir la impunidad y la corrupción en este caso y otros.

«Sí (apoyaría) , si hay presunción de corrupción hay que presentar denuncias», comentó.

El Presidente insistió en que el Poder Judicial no tiene por qué gozar de impunidad o de privilegios.

«Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto porque es grave. No es intervenir en otro Poder, es no callar ante la corrupción y la injusticia», apuntó.