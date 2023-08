Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que la Ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, pidió a la Cámara de Diputados aprobar su petición de presupuesto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador la acusó de cinismo y de violar la ley.

Durante la mañanera, López Obrador dijo que los Ministros de la Corte violan la Constitución porque ganan más que él.

«Ya es mucho el cinismo de los Ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles, aunque la Constitución establece que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente, ellos ganan más, violando la Constitución», soltó AMLO.

López Obrador indicó que no le extrañaría que si la Cámara de Diputados ajusta el presupuesto de la Corte, los Ministros no respeten ese mandato constitucional.

«La Cámara de Diputados puede hacer ajustes, es su facultad constitucional, pero ayer dije que era tal la prepotencia y el cinismo del Poder Judicial, que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados le hacía ajustes a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, porque tienen un fideicomiso de 20 mil millones, están solicitando 84 mil (millones), pero tienen 20, 25 mil de un fideicomiso para tener reservas y financiar sus excesos», acusó el Mandatario federal.

«Yo dije ayer que no me va a extrañar que no respeten la Constitución porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender a los grupos del poder económico, para eso están y es muy claro».

El Jefe del Ejecutivo afirmó que no depende de él la asignación de presupuesto a la Corte, pues es facultad del Congreso.

«No depende de mí, ni siquiera me pueden echar la culpa que yo les recorté el presupuesto porque es facultad del Congreso», dijo.

Ayer, el Poder Judicial Federal (PJF) urgió a la Cámara de Diputados a aprobar su solicitud de presupuesto para 2024 y advirtió que, ante intentos de asfixia por falta de recursos, hará valer la Constitución para no dar un paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos.

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dirigió un mensaje para justificar la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos, en una inédita sesión solemne conjunta de los plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral.