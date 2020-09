Claudia Guerrero Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de querer bloquear la realización de la consulta sobre ex Presidentes y de censurar al Gobierno por dar de baja uno de los spots de su Segundo Informe.

En conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que la consulta es probable que se hará, por lo que pidió al INE estar preparado y “ajustarse el cinturón” para llevarla a cabo.

“Me sirve para que yo le pida al INE que se vaya preparando, porque sí va a haber esta consulta, es muy probable, no sabemos así, a ciencia cierta, pero es muy probable. Y por qué le digo esto al INE, porque leí unas declaraciones de que es muy difícil hacer una consulta. ¡¿Cómo?! Si ellos son los que tienen que promover que haya democracia.

“Sí, pero que también se ajusten el cinturón, que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero pues. No puede condicionarse a que se va a requerir más dinero si la gente quiere que haya una consulta, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide; pues hay que hacerle caso a la gente. Hay que hacerle caso al pueblo y si no les gusta a ellos, porque no estén de acuerdo por alguna razón, pues no son los indicados para opinar sobre eso, si son los jueces, si es el árbitro”, expresó.

El Mandatario federal agregó que presentará una queja ante el Tribunal Federal Electoral debido a que el INE quitó su spot de la televisión.

“Aprovecho para decirte que vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral. Por qué el INE nos quita un mensaje en televisión, porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, Jefe de Estado.

“Entonces vamos a ver esto, porque están queriendo censurarnos. ¿Y la libertad? No nos podemos quedar callados, aquí está prohibido prohibir, libertad plena, así como nos cuestionan, que nosotros tengamos también posibilidad de replicar”.