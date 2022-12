Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque dijo que la política exterior mexicana le impide intervenir en la vida interna de otros países, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las «élites económicas y políticas» de Perú de hostilizar y confrontar al depuesto mandatario Pedro Castillo.

Tras lamentar la crisis por la que atraviesa la nación sudamericana, el tabasqueño consideró que el ambiente generado contra Castillo lo llevó a tomar decisiones que, al final, resultaron útiles para sus adversarios.

«Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú.

«Sin embargo, consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la Presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución, con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral'», indicó en su cuenta de Twitter.

El Congreso peruano votó ayer a favor de destituir a Castillo, horas después de que éste disolvió el legislativo y declaró un Gobierno de excepción.

López Obrador hizo votos por que se respeten los derechos humanos y se garantice la estabilidad democrática «en beneficio del pueblo» de Perú.

Ofrecen asilo

El Gobierno de México está dispuesto a dar asilo a Pedro Castillo, el depuesto Presidente de Perú, en caso de que lo solicite, aseguró ayer el Canciller Marcelo Ebrard, quien aclaró que nadie había solicitado ayuda.

«Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, lo consideramos, en el sentido positivo. No nos oponemos, pero no lo ha hecho», dijo a pregunta expresa.

En entrevista radiofónica con la periodista Denise Maerker, Ebrard confirmó que algunos ciudadanos se apostaron ayer frente a la Embajada de México en Lima, al igual que elementos de la policía.

El funcionario también confirmó la cancelación de la Cumbre de la Alianza Pacífico, a realizarse el 14 de diciembre en Perú y, en consecuencia, el viaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según Ebrard, el mandatario mexicano le ha solicitado información sobre la crisis en aquel país.

«Nosotros estamos preocupados, por supuesto, como muchos países, y estoy muy atento a la situación. El propio Presidente López Obrador me ha estado requiriendo que le actualice la información de lo que está ocurriendo», agregó.