Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de buscar proteger a factureros con el nuevo proyecto sobre prisión preventiva oficiosa.

«Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que está proponiendo: que los factureros puedan salir de la cárcel. Quieren impunidad para los factureros, o sea cómo», comentó López Obrador.

El pasado 24 de octubre, el Ministro Luis María Aguilar presentó un nuevo proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa en el que propone que los jueces no apliquen en forma automática esta medida cautelar, sino que la sometan a debate y resuelvan teniendo en cuenta los derechos fundamentales.

Luego de que en septiembre pasado retirara su propuesta de inaplicar el artículo 19 de la Carta Magna, derrotada por 7 votos contra 4 en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aguilar reformuló su proyecto.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró como vergonzoso el que la Corte proteja a delincuentes de cuello blanco.

«La Corte otra vez, pero además deveras es vergonzoso. Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco. ¿Qué no tienen otras cosas que hacer?, ¿qué no hace falta que haya justicia para el pobre?, ¿por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?», cuestionó.

López Obrador criticó que la Suprema Corte quiera echar atrás su lucha por tipificar como delito la defraudación fiscal.

«Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal, era vergonzoso lo que sucedía. Si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas haciendo transacciones millonarias, ofreciendo ‘tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tiene que pagar 100 millones, pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas de que no pagues’. Y eso es lo que quieren ahora que aceptemos», señaló.