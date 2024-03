Acusa actriz maltratos de Johnny Depp

CDMX.- El entorno profesional de Johnny Depp ha salido en su defensa tras las acusaciones de agresión verbal por parte de la actriz Lola Glaudini. Los hechos se remontan a un incidente ocurrido durante el rodaje de la película «Blow» en 2001, revelado por Glaudini en el podcast Powerful Truth Angels.

Según la actriz, Depp reaccionó con enojo después de que ella soltara una carcajada al final de una toma, lo que derivó en una confrontación verbal. Glaudini relató que Depp, frustrado, le exigió silencio de manera agresiva, lo que la dejó consternada siendo esta su primera experiencia en una producción de gran envergadura.

No obstante, Depp buscó a Glaudini más tarde para disculparse, explicando que su tensión se debía a la inmersión en su personaje y el estrés que esto conllevaba. Pese a este gesto, el episodio dejó una huella en Glaudini.

Por otro lado, un representante de Depp y Sam Sarkar, técnico de sonido en «Blow», han contradicho la versión de Glaudini. El representante destacó la prioridad de Depp por mantener buenas relaciones laborales, mencionando que el recuerdo de otros miembros del set no concuerda con el relato de la actriz.

Sarkar, por su parte, afirmó no haber sido testigo de ningún conflicto, subrayando su capacidad de escuchar constantemente lo que sucede en el set. Este contraste de versiones pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas en entornos de trabajo de alta presión como lo son los rodajes cinematográficos. (Staff/Agencia Reforma)