Roberto Zamarripa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ingrato, falso, mentiroso. Ese es el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a decir del Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Acusado de «entregar» el gobierno mexiquense a Morena al perder la elección del pasado 4 de junio, Del Mazo se defiende.

«Lo digo con toda claridad, con toda franqueza: en ningún momento me prestaría para dar entrada incluso a una opción de entregar una administración, de entregar un estado en el que yo creo, de que un partido en el que yo he militado durante toda la vida, que ha sido parte de mi familia por generaciones, poner en la mesa algo así. ¡En ningún momento, es absolutamente falso!».

– ¿Ni se lo sugirió el Presidente o el Secretario de Gobernación?

«Ni me lo sugirió el Presidente ni nadie, en ningún momento. Jamás ha sido un tema y jamás fue un solo tema. ¡El Estado de México no se entregó! En el Estado de México se llevó a cabo un proceso de respeto; hubo respeto por parte de ambos en el proceso electoral».

Sobre Del Mazo ha caído una tormenta de epítetos y descalificaciones. Blandengue, timorato, entreguista, traidor.

«Si necesita carácter yo le hubiera prestado un poco», espetó Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI al día siguiente de la elección.

«Alejandro Moreno es un ingrato al querer culpar una entrega del Estado de México, porque está de entrada diciendo una falsedad y absoluta mentira. Y, segundo, porque está lastimando al priismo del Estado de México, que hizo un gran trabajo, para que este proceso electoral tuviera un mejor resultado», respondió molesto Del Mazo.

Según el Gobernador mexiquense la votación del PRI en la entidad el pasado 4 de junio creció mientras que la de los partidos aliados cayó.

«El PRI del Estado de México le da uno de cada cuatro votos al priismo nacional. El PRI del Estado de México sacó un millón 800 mil votos, es decir, hizo un gran esfuerzo por conservar, por cuidar el nivel que tenía. Claro, el PRI tiene un límite y requiere un esfuerzo adicional para poder triunfar», dijo Del Mazo.