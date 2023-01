Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- El líder criminal Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias «El Neto», acumulaba 140 años de prisión por diversos delitos y estaba recluido en el penal de Ciudad Juárez gracias a una serie de amparos que impedían trasladarlo a una cárcel de mayor seguridad, informaron las autoridades penitenciarias de Chihuahua.

Luis Alfonso Harris, titular del Sistema Penitenciario estatal, indicó que «El Neto» fue trasladado en 2009 a un penal federal, donde permaneció hasta que debió ser regresado a la cárcel estatal en cumplimiento de la ejecutoria de un amparo.

«Comenzando una estrategia jurídica de promover amparos para no ser reubicado», dijo ante medios en las oficinas de Gobierno estatal.

Harris recordó que Piñón de la Cruz, vinculado con la organización criminal «Los Mexicles», acumulaba 140 años de prisión por los delitos de homicidio, portación de armas, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Explicó que el amparo es una práctica usual para quienes cuentan con recursos económicos con el propósito de evitar el traslado.

«Esta persona, ‘El Neto’, usó de manera frecuente y concurrente esta medida para no poder ser llevado a ningún centro federal», abundó.

El funcionario subrayó que los traslados se manejan de manera confidencial y, como el cabecilla criminal no tenía conocimiento, a cada momento emitía amparos para evitar ser reubicado.