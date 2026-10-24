Por dejar de pagar la pensión alimenticia de sus hijos durante varios años y acumular una deuda superior a los 105 mil pesos, un sujeto identificado como Hugo Adrián “N” fue vinculado a proceso penal en Aguascalientes.

El individuo enfrenta cargos por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, luego de que presuntamente dejara de aportar dinero para la manutención de sus hijos entre enero de 2019 y mayo de 2024.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, existía un procedimiento judicial en materia familiar que obligaba al señalado a cubrir los gastos de sus hijos. Sin embargo, pese a los requerimientos y notificaciones de la autoridad, habría continuado sin realizar los pagos correspondientes.

La deuda por las pensiones alimenticias vencidas alcanzó los **105 mil 84 pesos**, situación que llevó a la madre de los menores a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

Tras revisar el expediente familiar y reunir los datos de prueba, la Fiscalía llevó el caso ante un Juez de Control, quien determinó vincular a proceso a Hugo Adrián “N”.

Como medidas cautelares, el imputado deberá presentarse cada dos meses ante la autoridad correspondiente y tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial.

Además, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúa el procedimiento penal en su contra.