Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una ruta de trabajo para atender las recomendaciones prioritarias en materia de desaparición de personas.

Durante una reunión encabezada por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, y Andrea Pochak, relatora para México de la CIDH, acordaron permitir la asistencia técnica del organismo internacional.

Asimismo, contemplan el intercambio de información y evaluación de resultados.

«La ruta acordada contempla un mecanismo especial de seguimiento y busca fortalecer las capacidades de búsqueda, investigación, identificación humana y atención a las familias mediante la coordinación entre autoridades federales y estatales, la asistencia técnica de la CIDH, el intercambio de información y la evaluación de resultados», informó Gobernación.

Los miembros de la CIDH también visitaron el nuevo centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

Al encuentro asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo; la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y la titular del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma Rivera.