Staff Agencia Reforma

GLASGOW, Escocia 01-Nov-2021 .-Cien países, que representan 85 por ciento de los bosques globales, pactaron detener y revertir la deforestación para 2030, en un importante nuevo compromiso en medio de las conversaciones sobre la crisis climática en la COP26 de la ONU.

La iniciativa, el primer gran acuerdo de la cumbre que se prevé se firme hoy, es encabezada por Reino Unido y respaldada por 19.2 mil millones de dólares.

«Países desde los bosques septentrionales de Canadá y Rusia hasta las selvas tropicales de Brasil, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo apoyarán la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra», adelantó ayer la presidencia británica de la conferencia.

La lista de más de cien firmantes reúne a rebeldes climáticos como Brasil, Rusia y China, retrasados en su compromiso contra el calentamiento global, junto a naciones como Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y la Unión Europea.

La promesa internacional estará respaldada por 19 mil 200 millones de dólares en financiación.

Una parte de ese dinero, un fondo de 12 mil millones de dólares, será aportado por 12 países entre 2021 y 2025. Estas contribuciones provendrán principalmente de compromisos financieros existentes.

Y habrá 7 mil 200 millones de dólares de nueva inversión por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales, incluidos gigantes como Aviva, Schroders y Axa.

El dinero se destinará a países en desarrollo, a la restauración de tierras degradadas, a la lucha contra los incendios forestales y a la defensa de derechos de comunidades indígenas, así como a fomentar la producción de soja y ganado libre de deforestación.

Piden más

Pero el anuncio fue criticado por grupos ecologistas como Greenpeace.

«(El Presidente brasileño Jair) Bolsonaro se sintió cómodo firmando este nuevo acuerdo. Se permite otra década de destrucción forestal y no es vinculante», denunció Carolina Pasquali, directora ejecutiva de Greenpeace Brasil.

Durante la sesión de ayer de la COP26, Txai Suruí, una activista climática indígena de 24 años de Brasil, hizo un fuerte llamamiento a la acción poniendo la atención sobre la devastadora deforestación del Amazonas.

«La Tierra está hablando», subrayó.

«Nos dice que no tenemos más tiempo. Los animales están desapareciendo, los ríos están muriendo y nuestras plantas ya no florecen como antes».