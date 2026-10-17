Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: México y Guatemala acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad fronteriza mediante la renovación de un mecanismo bilateral diseñado para atender los desafíos comunes en la zona limítrofe, informó la Cancillería.

Durante una visita de trabajo a Ciudad de Guatemala, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, actualizaron el Memorándum de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG GT-MX).

«Uno de los principales logros de la visita fue la suscripción de la ‘Actualización del Memorándum de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG GT-MX)’, que renueva este mecanismo de coordinación frente a los desafíos comunes de seguridad en la frontera», indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

En materia migratoria, ambos funcionarios se comprometieron a fortalecer la cooperación bilateral para promover una movilidad ordenada y segura, con pleno respeto a los derechos humanos, así como a avanzar en la negociación de nuevos instrumentos para proteger a las personas en contextos de movilidad.

En el ámbito comercial, convinieron avanzar en un plan piloto para el despacho conjunto de carga y en un acuerdo de reconocimiento mutuo para operadores económicos autorizados, con el fin de agilizar el tránsito de mercancías y mejorar la operación de los cruces fronterizos.

Como parte de los acuerdos, los cancilleres firmaron una declaración de intenciones para instrumentar el programa Juntos por el Bienestar y revisaron los avances de la segunda fase de Sembrando Vida.

Ambos destacaron los avances de las propuestas de interconexión ferroviaria para impulsar el desarrollo compartido y la integración regional.

Asimismo, pactaron para inicios de 2027 una visita a la zona fronteriza para continuar los trabajos en gestión aduanera, interconexión ferroviaria y movilidad humana.

Como parte de las actividades, Velasco y Martínez acompañaron al Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la develación de una placa conmemorativa en la antigua sede de la Embajada de México, inmueble que actualmente alberga la Secretaría General de la Presidencia guatemalteca.

«Los Gobiernos de México y Guatemala reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo el diálogo político, la cooperación bilateral y los proyectos conjuntos que contribuyan al bienestar, la prosperidad y el desarrollo compartido», indicó la Secretaría.