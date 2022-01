Al ser instalada la primera Mesa de Seguridad y Transporte Público como órgano rector entre autoridades y taxistas, el fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, les solicitó proceder a la denuncia formal de las incidencias delictivas que sufren, así como les pidió a los choferes no prestar servicio a presuntos delincuentes para trasladar las mercancías robadas.

En presencia de los dirigentes de agrupaciones de taxistas; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo; y el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano Rangel; aseveró que tras la muerte del taxista, se establecerán estrategias para prevenir mejor en la calle y garantizar la tranquilidad mientras prestan su servicio en la vía pública.

Asimismo, se acordó que la reunión se realizará de modo bimestral y estará trabajando en cuatro vertientes: acciones de prevención urgente de seguridad para los operadores, atención a las denuncias federal, estatal y municipal, junto con su estatus y resolución; medidas correctivas en operativas, aplicación de botones de pánico y el análisis de la ley para imponer sanciones más severas a quienes atentan contra el transporte público.

Por otro lado, el fiscal adelantó que se podría abrir un área especial en la Fiscalía para investigar los hechos que deben ser denunciados para mejorar el servicio y sobre todo no participar en hechos delictivos.

En varios momentos ha habido reportes de que taxistas participan en robos a casa habitación, donde los delincuentes contratan un servicio de taxi para trasladar las cosas robadas. Ahí es importante que no incurran en esas situaciones, porque se involucran en esos delitos.

Agregó que los taxistas argumentan que no denuncian porque prefieren seguir trabajando para sacar recursos para el pago de las liquidaciones y para el sostenimiento de sus familias, y especialmente para no perder el tiempo. Pero ahora les dijo que lo ideal es que la denuncia se haga inmediata, y si no puede ir, después e incluso puede presentarla por escrito.

Es necesaria la denuncia para saber la existencia de una persona o grupo de personas que cometen hechos delictivos.

Jesús Figueroa aseveró que todos los días se generan hechos relacionados con los operadores del transporte público, en sus diferentes modalidades. Y es crucial que haya la colaboración con la Fiscalía para que se puedan investigar los sucesos.

“Un aspecto importante es la realidad de que todavía muchos taxistas no denuncian y esto es crucial para que la Fiscalía pueda desarrollar su encomienda”, finalizó.

