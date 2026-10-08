Luego de un año de huelga, las cuatro sucursales del Nacional Monte de Piedad en Aguascalientes reanudaron este miércoles la atención presencial, lo que generó filas de usuarios que acudieron a recuperar prendas, realizar refrendos y regularizar sus empeños. La institución informó que ofrecerá un esquema especial de apoyo para los clientes afectados durante el periodo de suspensión de actividades.

Como parte de la reapertura, se estableció un plazo de 45 días sin cobro de intereses para facilitar la regularización de los contratos. Además, se contemplan descuentos sobre los intereses acumulados durante el periodo en que las instalaciones permanecieron cerradas, aunque la aplicación de estos beneficios dependerá del historial y comportamiento de pago de cada usuario.

Durante la suspensión de actividades, los intereses ordinarios continuaron generándose conforme a las condiciones establecidas en los contratos originales, bajo el argumento de que los clientes contaban con alternativas de pago digitales y otros medios externos.

La reapertura provocó la concentración de usuarios desde las primeras horas del día, principalmente de personas que buscaban conocer las condiciones para recuperar sus prendas o aclarar la situación de sus contratos. Entre los asistentes también hubo quienes señalaron que realizaron pagos durante el paro, pero requerían atención presencial para resolver dudas sobre los refrendos y los descuentos disponibles.

Las sucursales atenderán de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.