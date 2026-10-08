Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: ‘Andy’ López Beltrán fue captado en el evento que se lleva a cabo en el Auditorio Nacional por los 15 años de la institución de Morena.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador se tomaba fotos con asistentes al evento, mientras sonaba de fondo una canción sobre el movimiento.

‘Andy’ busca ser candidato de mayoría por el distrito 6 de Tabasco, donde se ubican los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco, pero actualmente tiene registrado su domicilio en Teapa.

Su registro se da en medio de señalamientos de que dos agencias de Estados Unidos analizan investigarlo por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol fiscal, además de tener encima diversas denuncias por actos anticipados.

Semanas atrás le fue retirada la visa estadounidense, acto que su padre consideró como «canallesco» pues, afirma, se decidió sin motivos aparentes y para favorecer a la derecha mexicana.

Al recinto, además, acudieron los coordinadores estatales de Morena como Clara Luz Flores, de Nuevo León, junto con quienes no resultaron ganadores de las contiendas internas.

En el evento participarán gobernadores como Alfonso Durazo, de Sonora, que será orador.