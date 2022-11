Miguel Domínguez Agencia Reforma

REYNOSA, Tamaulipas.- Durante seis meses, Dolores Gómez Reyna, de 89 años, buscó demostrar vía su familia que sigue con vida, pero no podía, por problemas de salud, acudir al banco a renovar su tarjeta para cobrar sus pensiones del IMSS y de adulto mayor.

Primero, narraron familiares, en Citibanamex exigieron un acta notariada, luego una carta poder y, finalmente, actas públicas de incapacidad física; sin embargo, todo fue inútil.

Ayer, Dolores acudió a una sucursal bancaria en camilla para destrabar el trámite.

Para evitar una recaída, la familia rentó una ambulancia con paramédicos para trasladarla; no obstante, tuvo que esperar unos 20 minutos bajo el sol a que abrieran la sucursal.

«Mi abuelita ya no camina», reclamó Yulissa Plata. «Su comida es a través de un biberón y duele mucho verla aquí en esas condiciones, afuera del banco y bajo el sol».

Dolores por fin pudo comprobar su identidad ayer con su huella digital, ya que no pudo escribir su firma, para recibir su nueva tarjeta y cobrar las pensiones que tenía acumuladas desde abril.

La familia de Dolores pidió al Gobierno federal y al banco a evitar ser tan inflexible, mientras que Citibanamex ofreció una disculpa y prometió trabajar para que no se repita el caso.