Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, designada por la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como Secretaria de Gobernación, ofreció actuar con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos.

«Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas», aseguró.

«Siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices que usted nos marque desde la Presidencia, actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad».

La Secretaria de Seguridad en este Gobierno dijo tener claro que Sheinbaum hizo compromisos en la campaña que deben cumplirse.

«Le daremos valor a la palabra de mujer», sostuvo.

«Me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; aprendimos del mejor».