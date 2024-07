Mauricio Ángel Agencia Reforma

IRAPUATO, Guanajuato. – Hacer el casting para la película James Bond 007: Quantum (Quantum of Solace) no entusiasmaba nada al actor Joaquín Cosío porque era muy temprano y en inglés, idioma que no se le daba, y nadie le había dicho en realidad cuál era el proyecto, recordó el actor durante su conferencia magistral en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) este domingo.

En aquel momento, para él sólo era la audición para una película gringa en la que no creía quedarse y a la que se presentó porque le insistieron mucho.

De hecho, cuando salió, le llamó a su amigo Silverio Palacios para contarle que acababa de hacer el peor casting de su vida, pero sorprendentemente días después le avisaron que tendría el rol antagónico del súper agente.

«Actuar me ha salvado siempre», dijo entonces el coestelar de la película El Infierno, donde interpretó al «Cochiloco».

Además de contar vivencias y curiosidades de su camino como artista, en la charla destacó que de sus pocos arrepentimientos es contar cosas tan personales sobre su infancia cuando fue entrevistado por Yordi Rosado.

Como en ese espacio compartió que de niño no tuvo una familia presente y afectuosa, ahora la gente no sólo le dice «Cochiloco» cuando se lo encuentran en la calle, sino que también lo quieren abrazar.