La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó esta semana su Programa de Verificación y Vigilancia «Día de la Madre 2023». El objetivo es prevenir abusos contra la población y garantizar que se respeten los derechos de los consumidores.

El operativo se está realizando hoy en las 38 ciudades con mayor actividad comercial en el país, incluyendo Aguascalientes. Se está vigilando que los establecimientos cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, como exhibir claramente sus precios y atender las quejas de los consumidores.

Se verificará que los instrumentos de medición utilizados en las transacciones comerciales, como las básculas y los relojes registradores, estén correctamente ajustados y calibrados.

La vigilancia se extiende a diversos giros comerciales, incluyendo floristerías, restaurantes, bares, tiendas de ropa para mujeres, zapaterías, perfumerías, dulcerías, pastelerías, joyerías, mueblerías, cines, teatros, tiendas de autoservicio, departamentales, de membresía y de conveniencia, y establecimientos que venden aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.

Es importante recordar que los proveedores no pueden condicionar el acceso al establecimiento ni exigir un consumo mínimo. Deben proporcionar un comprobante de compra y/o consumo y proporcionar información clara y precisa sobre los servicios que ofrecen. También deben respetar las promociones de acuerdo con las condiciones publicadas y en favor de todos los consumidores que cumplan con los requisitos de la promoción.

En el caso de los restaurantes, deben respetar la fecha y hora de las reservaciones, proporcionar información detallada sobre el menú y no pueden exigir propina, ya que es voluntaria y no puede ser incluida en la cuenta sin el consentimiento del consumidor.

Para quejas y denuncias, Profeco pone a disposición el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y el número 800 468 8722. También se pueden utilizar las redes sociales oficiales en Twitter: @AtenciónProfeco y en Facebook: ProfecoOficial.