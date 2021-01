El trabajo notarial debe dar el brinco a la modernidad, por lo que las legislaturas deberían enfocarse a cambiar el manejo del otorgamiento de determinado tipo de documentos, así como de los procesos judiciales, mediante la implementación de una firma electrónica única para los ciudadanos, así lo estableció el presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, Xavier González Fisher.

El representante de los fedatarios en la entidad afirmó que actualmente para dar certeza jurídica se exige todavía la actividad presencial del notario, por el cual deben recoger el consentimiento y la actuación de las personas. “Tenemos que hacerlo presencialmente, tenemos que verlo, percibirlo por nuestros sentidos de la vista y del oído, no hay mucho mecanismo de cambio”.

Sin embargo, dijo que en algunos países sobre todo en los europeos ya se empieza a utilizar el tratamiento a distancia de algunos documentos con firmas electrónicas y otros mecanismos, pero mientras que en México no haya un sistema único de firma electrónica que sea aplicable a todas las personas, “esto va a ser un poquito lento de llevarlo a cabo y además una firma electrónica única, porque tenemos la del SAT, pero el IMSS tiene una firma electrónica para ellos y cada entidad crea una firma electrónica distinta y al rato simplemente para sabernos las contraseñas va a ser un juego de nunca acabar”.

Por lo anterior, consideró importante que las legislaturas tanto a nivel local y federal deberían enfocarse a tratar de analizar el manejo del otorgamiento de determinado tipo de documentos, de los procesos judiciales, así como en los juicios a distancia, “indistintamente de que sea pandemia o no, simplemente por cuestiones económicas de desplazamientos, de tiempos, entre otros”.

Destacó que como Colegio de Notarios Públicos van a tratar de hablar este tema con los legisladores, aunque enfatizó que la implantación de un sistema de firma electrónica única, no depende sólo de las legislaturas locales, sino que debe haber algún tipo de convenio con las autoridades federales para que se pueda hacer para todos.