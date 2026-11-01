Mantenerse físicamente activos es fundamental para que los adultos mayores conserven su autonomía, prevengan caídas y disfruten una mejor calidad de vida, afirmó María de Lourdes Velasco Simón, terapeuta física e integrante de la Asociación de Gerontología y Geriatría de Aguascalientes.

La especialista explicó que el envejecimiento saludable implica preservar las capacidades necesarias para realizar actividades cotidianas sin depender constantemente de otras personas, como caminar, vestirse, bañarse, levantarse de una silla o acudir de compras.

Advirtió que expresiones frecuentes entre los adultos mayores, como “ya estoy grande” o “ya no puedo”, pueden convertirse en obstáculos para mantener una vida activa y funcional.

Señaló que muchas limitaciones físicas no necesariamente responden a una pérdida irreversible de capacidades, sino a la falta de movimiento y estimulación, por lo que es posible recuperar determinadas funciones mediante ejercicios adecuados.

Velasco Simón destacó que la atención a este sector debe involucrar distintas disciplinas, entre ellas nutrición, psicología, tanatología, geriatría, cardiología y neurología, para atender integralmente sus necesidades.

Asimismo, consideró que la rehabilitación física no debe reservarse únicamente para quienes presentan lesiones o discapacidades, pues también constituye una herramienta preventiva para conservar la movilidad y reducir riesgos asociados con la edad.

Finalmente, recomendó fomentar hábitos de actividad física desde etapas tempranas de la vida, mediante rutinas adaptadas a las condiciones individuales, con el propósito de llegar a la vejez con mayor independencia y bienestar.