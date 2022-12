El Gobierno de la ciudad se subió al debate y a través del secretario del Ayuntamiento Jaime Beltrán Martínez, aseguró que ha entregado toda la documentación requerida, por lo que pidió a la empresa ferroviaria ser más “consciente” con las declaraciones que emite.

En respuesta a lo declarado por el subdirector de Gestión Pública de Ferromex, Jorge Peralta, quien sostuvo que el municipio seguía sin ingresar los documentos de manera formal para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación en el puente elevado del fraccionamiento México, Beltrán Martínez comentó que todo lo que la empresa les ha solicitado, ha sido entregado.

En ese sentido, el funcionario declaró que los comentarios de la empresa ferroviaria “llaman la atención”, debido a que dentro del contrato con la empresa seleccionada para retirar las trabes y demás actividades de reparación en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, se tiene establecida una fianza que los ampara en caso de que durante los trabajos se tenga algún daño o desperfecto.

El secretario de Ayuntamiento dijo no entender la premura de Ferromex por tener la documentación lista y puntualizó que están conscientes de que se tienen que realizar procedimientos administrativos para no incurrir en ninguna falta, en tanto aseguró que está “todo en orden” a pesar de que los instrumentos legales y el tiempo de espera no son cosa sencilla.

Por lo anterior, el funcionario municipal externó que a la empresa ferroviaria le falta conciencia sobre el tema y recordó que tanto el municipio, la SCT y Ferromex están trabajando del mismo lado, porque a todos les interesa que ese puente se repare y pueda abrirse a la brevedad.

Finalmente, dijo que los trabajos en la estructura no han cesado, ya que se ha iniciado con los anclajes a fin de reforzarla antes de hacer el retiro de trabes.