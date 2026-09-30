La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes activó el Protocolo Alba para solicitar apoyo en la localización de Angeline Jocelyn Torres Reyna, de 19 años, quien fue vista por última vez el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Aguascalientes.

Desde ese día no se tienen noticias sobre su paradero y, de acuerdo con la ficha difundida por la autoridad, se considera que su integridad podría encontrarse en riesgo y que pudiera ser víctima de la comisión de un delito.

Angeline mide aproximadamente 1.65 metros, pesa cerca de 65 kilogramos, es de complexión delgada y tez blanca. Tiene ojos pequeños de color café oscuro y cabello lacio, café y a la altura de los hombros.

Como señas particulares cuenta con varios tatuajes: unas flores en el brazo derecho; la leyenda “Carolina” en el brazo izquierdo, además de unas “alas” y las iniciales “A.M.” en esa misma extremidad.

Se desconoce la ropa que llevaba al momento de su desaparición; únicamente se señala que portaba una mochila con objetos personales.

Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser proporcionada a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes al teléfono 449 911 34 55.