Fabian Hernandez Cerda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Guardia Nacional en coordinación con el Ejército y Protección Civil activó el Plan DN-III-E en Baja California Sur, ante las posibles afectaciones que pueda generar el impacto el huracán «Polo».

«En coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional alista brigadas de apoyo, vehículos y equipos de rescate, que serán empleados en las tareas de auxilio, en las zonas que registren los efectos derivados del fenómeno meteorológico», menciona la dependencia en un comunicado.

Asimismo, informan del establecimiento de recorridos preventivos, la posibilidad de traslados, búsqueda y rescate de personas, así como la habilitación de refugios temporales.

Para Sonora y Sinaloa, donde se prevé que «Polo» llegue como tormenta tropical la tarde-noche del lunes 28 de septiembre, mantendrán la alerta y coordinación con los tres niveles de Gobierno.

Aunque de comienzo no se preveía que este fenómeno meteorológico tocara tierra, estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional mostraron un desplazamiento cercano a las zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Actualmente, «Polo» se encuentra en el océano Pacífico bajo la categoría 5. Derivado de ello, se reporta presencia de lluvias fuertes a moderadas en estados de esta franja.