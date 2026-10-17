El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) implementa desde abril un programa de salud socioemocional para atender problemas como la depresión y las conductas de riesgo entre estudiantes, mediante la coordinación con dependencias estatales y la canalización de casos a especialistas, informó el director general del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.
La estrategia se desarrolla en conjunto con el DIF Estatal, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Familia, mediante acciones enfocadas en la gestión de emociones y la detección de comportamientos que puedan alertar sobre problemas de salud mental en los planteles educativos.
De acuerdo con Gutiérrez Reynoso, docentes y directores participan en la identificación de señales de alerta y, cuando es necesario, canalizan a los alumnos para que reciban atención especializada. Algunas de estas situaciones pueden estar relacionadas con el entorno familiar y los problemas de convivencia.
El titular del IEA precisó que estas problemáticas corresponden a casos específicos y no representan una situación generalizada en todas las escuelas, por lo que la atención se brinda de manera individual, conforme a las necesidades detectadas.
Como parte de las acciones para involucrar a las familias en el bienestar de los estudiantes, también se prevé reactivar el programa Escuela para Padres, luego de que la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado aprobara un protocolo para su implementación.
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) implementa desde abril un programa de salud socioemocional para atender problemas como la depresión y las conductas de riesgo entre estudiantes, mediante la coordinación con dependencias estatales y la canalización de casos a especialistas, informó el director general del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.