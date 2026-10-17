El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) implementa desde abril un programa de salud socioemocional para atender problemas como la depresión y las conductas de riesgo entre estudiantes, mediante la coordinación con dependencias estatales y la canalización de casos a especialistas, informó el director general del organismo, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

La estrategia se desarrolla en conjunto con el DIF Estatal, la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Familia, mediante acciones enfocadas en la gestión de emociones y la detección de comportamientos que puedan alertar sobre problemas de salud mental en los planteles educativos.

De acuerdo con Gutiérrez Reynoso, docentes y directores participan en la identificación de señales de alerta y, cuando es necesario, canalizan a los alumnos para que reciban atención especializada. Algunas de estas situaciones pueden estar relacionadas con el entorno familiar y los problemas de convivencia.

El titular del IEA precisó que estas problemáticas corresponden a casos específicos y no representan una situación generalizada en todas las escuelas, por lo que la atención se brinda de manera individual, conforme a las necesidades detectadas.

Como parte de las acciones para involucrar a las familias en el bienestar de los estudiantes, también se prevé reactivar el programa Escuela para Padres, luego de que la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado aprobara un protocolo para su implementación.