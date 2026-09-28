Actitud evasiva lo delata: llevaba un cuchillo en la cintura

Un reporte por una persona sospechosa en las inmediaciones de una tienda de conveniencia terminó con la detención de un hombre que llevaba fajado a la cintura un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

La intervención ocurrió en el cruce de Avenida Convención y Avenida Alameda, en la colonia del Trabajo, donde elementos de la Policía Municipal atendieron un llamado recibido vía radiofrecuencia.

De acuerdo con la información proporcionada, el reporte advertía sobre un individuo que se asomaba hacia una tienda de conveniencia. Al llegar al sitio, los uniformados ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas y que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud evasiva.

Los oficiales le marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva. Durante la revisión localizaron fajado a su cintura un cuchillo con mango negro y hoja metálica de aproximadamente 25 centímetros.

El hombre fue identificado como Rogelio “N”, de 33 años de edad, quien quedó detenido por la portación de un arma prohibida.

Finalmente, fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición junto con el cuchillo asegurado para que se determine su situación jurídica.