Un hombre de 38 años terminó detenido luego de que policías del Mando Coordinado le encontraron una bolsa con aproximadamente 15 gramos de una sustancia con características similares a las de la droga conocida como cristal, en la comunidad de Tepetates, municipio de Jesús María.

El sospechoso, identificado como José “N”, fue detectado por los uniformados cuando realizaban recorridos de vigilancia por las calles de dicha comunidad. De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, lo que llamó la atención de los oficiales.

Ante su comportamiento, los policías le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva. Durante la revisión de sus pertenencias, localizaron una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia granulada, aparentemente metanfetamina, con un peso aproximado de 15 gramos.

Tras el hallazgo, José fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada, para que se determine su situación jurídica.