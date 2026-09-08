Actitud evasiva alerta a policías; llevaba cinco envoltorios

Un hombre de 32 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente le encontraron cinco envoltorios con una sustancia granulada, durante un recorrido de vigilancia por avenida Paseo de la Cruz.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros circulaban de oriente a poniente y, al llegar al cruce con avenida Ferrocarril, observaron a un sujeto que comenzó a caminar en sentido contrario tras advertir la presencia policial.

Los oficiales señalaron que el individuo se mostraba nervioso y volteaba constantemente en diferentes direcciones, por lo que le marcaron el alto y se aproximaron para cuestionarlo sobre su comportamiento.

Tras identificarse como policías municipales, le solicitaron autorización para practicarle una inspección preventiva, a la cual accedió.

Durante la revisión encontraron en la bolsa delantera derecha de su pantalón cinco envoltorios de plástico con una sustancia granulada al tacto, cuyo peso aproximado fue de 8.7 gramos.

Los paquetes quedaron asegurados y Julio “N”, de 32 años, fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.