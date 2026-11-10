Acrobacias delatan a presunto ratero en Los Laureles II

Un adolescente de 17 años fue detenido por policías municipales luego de que lo sorprendieran realizando acrobacias a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente, en calles de la colonia Los Laureles II.

La intervención policial ocurrió en el cruce de Laurel Poniente y La Damiana, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte sobre un motociclista que realizaba maniobras acrobáticas en la vía pública.

Al llegar al sitio, los oficiales detectaron al joven, quien mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas. Los policías le dieron alcance y procedieron a realizar una inspección.

Al consultar los datos de la unidad, una Italika modelo 2019, en colores verde y negro, descubrieron que tenía un reporte de robo vigente.

Ante esta situación, los uniformados detuvieron a Hilario “N”, de 17 años, por su probable participación en el delito de robo.

El adolescente fue informado sobre los motivos de su detención y sus derechos, para posteriormente ser trasladado ante el agente del Ministerio Público junto con la motocicleta recuperada.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.