A días de dar inicio el proceso electoral 2021-2022 para elegir gobernador del Estado, sigue pendiente la resolución del Tribunal Electoral Federal en torno a la regiduría plurinominal impugnada en el municipio de Jesús María, por ello es que no ha dado por concluido el proceso de este año.

Esto lo dio a conocer el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, en rueda de prensa virtual, posterior a la sesión del Consejo General, en la que se aprobó la acreditación de diez partidos políticos con registro nacional que podrán participar en la elección a gobernador el 5 de junio de 2022.

Los que están firmes son el PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y MORENA; si bien también permitieron la acreditación de los partidos Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Por México, es probable que a éstos se les retire la posibilidad, aunque será en cuanto el INE emita el pronunciamiento de liquidación de esos institutos partidistas, por no haber alcanzado el porcentaje de votación necesario para conservar su registro.

Así pues, en cuanto el INE declare el retiro del registro a esos tres partidos, es muy probable que sólo sean siete partidos los que tengan oportunidad de contender, no obstante que algunos podrían buscar la coalición para lanzar a un mismo candidato, la elección a gobernador será con pocos abanderados, pero no por eso será un proceso sencillo, toda vez que se convocará a la participación mediante el voto, a los aguascalentenses radicados en el extranjero.

En este sentido, comentó que la primera ocasión en que se abrió esa posibilidad, fue en 2016, y fue exclusivamente para la elección de gobernador, lo cual se repetirá en 2022, y a diferencia de aquel tiempo, en esta ocasión no será sólo mediante el voto enviado por correo postal, sino que también podrá ser emitido por la vía electrónica.

Mientras tanto, Landeros Ortiz expuso que el proceso electoral comenzará el próximo 7 de octubre, y por lo pronto, se ha emitido el pase de lista de los partidos que podrán registrar candidato y se da el primer paso para encaminarlo.

En cuanto a recursos, el presidente del IEE, informó que la propuesta de presupuesto para el 2022 se mantuvo en poco más de 117 millones 700 mil pesos, de lo que el 62% se destinará al proceso electoral y el 38% restante, es decir, 44 millones de pesos al gasto regular del instituto; aunque es un tema que todavía falta aterrizar, pues no ha llegado aún al Congreso del Estado.