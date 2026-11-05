Regina Vega

Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó que una médica residente de la especialidad de Neumología del Hospital Metropolitano fue víctima violencia de género por parte de su profesor titular.

Mediante un comunicado, el organismo indicó que hubo descalificaciones reiteradas sobre su capacidad profesional, una sobrecarga injustificada de trabajo y expresiones orientadas a que se percibiera como incompetente.

Aunque la residente acudió a diversas instancias del hospital, la Secretaría de Salud no adoptó medidas eficaces para detener la violencia, aseguró la Comisión, por lo que se vulneraron su derecho a una vida libre de violencia.

La Comisión advirtió que las «guardias de castigo» son indebidas, pues la normativa que regula las residencias médicas establece que deben limitarse a las previstas en el programa operativo.

«Las residencias médicas forman a quienes mañana cuidarán la salud de la población», puntualizó Susana Méndez Arellano, Presidenta de la CEDH.

«Cuando la jerarquía académica se convierte en instrumento de humillación, el daño alcanza a la persona residente y, con ella, a la calidad de la atención médica».

Al acreditar la violencia de género, emitió las siguientes recomendaciones a la Secretaría de Salud:

1. Garantizar atención psicológica gratuita, inmediata y accesible a la víctima.

2. Iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra el personal médico involucrado.

3. Impartir cursos obligatorios de profesionalización sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

4. Colaborar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

La Secretaría de Salud tendrá diez días hábiles para informar si acepta la recomendación.