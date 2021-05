Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal aprobó ayer un exhorto al Presidente de la República para que en la información que difunde en actos públicos se ajuste a la Constitución y a los límites establecido durante las campañas y hasta los comicios del 6 de junio.

“Exhortar al Poder Ejecutivo, por conducto de su Consejería Jurídica, para que durante las campañas electorales concurrentes en curso y hasta la conclusión de la jornada electoral de 2021, la información que se difunda se ajuste a las excepciones constitucionales de propaganda gubernamental”, señala la sentencia.

“Lo anterior, puesto que como titular de dicho Poder del Estado, tiene un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, en atención a que resulta imperiosa la exigencia de garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad”.

Al resolver una queja del PRD en contra del Mandatario, los tres Magistrados, Rubén Lara y Gabriela Villafuerte y Luis Espíndola avalaron la propuesta elaborada por Espíndola.

Aunque la sentencia consideró inexistentes las infracciones señaladas por el partido quejoso por la realización del evento “Primeros 100 días del tercer año de gobierno”, celebrado el 30 de marzo, sí precisó que más que un informe, sí se podría considerar propaganda gubernamental.

Al apoyar la sentencia, el presidente de la Sala, expuso que a pesar de no estar en general a favor de los exhortos, en este caso juzgó oportuno el llamado al titular del Ejecutivo federal de cara el proceso electoral en marcha y las funciones que desempeña.

“Aun cuando la conducta de titular no es reprobable en términos de ley, es importante hacerle este llamado para que actúe a partir de la posición que tiene, a partir de la relevancia de su cargo, a partir de las funciones que lleva a cabo.

“A partir de la trascendencia de la figura presidencial, que actúe con un deber de cuidado que, me atrevería a decir, que en el caso del Presidente de la República tiene que ser reforzado; el Presidente tiene que ser particularmente escrupuloso”, indicó Lara.

El magistrado Espíndola propuso en su proyecto recomendaciones al Ejecutivo para revisar la normatividad electoral, pero no fueron aprobadas, por lo que quedaron como su posición particular ante el caso.

La sentencia considera que el informe de 100 días tiene características de propaganda gubernamental. de acuerdo con criterios recientes de la Sala Superior, y su transmisión se debió restringir para los seis estados con campañas electorales en marcha en esa fecha: Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

Además del exhorto, ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE para que decida si inicia o no una investigación por presuntas faltas por la transmisión, en los que están involucradas concesionarias y la señal emitida por el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia.

Batean queja del PAN

La Sala Especializada también aprobó otra sentencia a propósito de una queja del PAN por declaraciones que hizo el Presidente López Obrador el 25 de marzo durante su mañanera en Campeche, donde aludió a estrategia para evitar que su partido (Morena) mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados.

Aunque la magistrada ponente Gabriela Villafuerte consideró que hubo uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y afectaciones a los principios constitucionales de neutralidad e imparcialidad, su proyecto fue desechado por los magistrados Lara y Espíndola.