Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El IMSS puso ayer freno a la llamada Modalidad 40, esquema con el cual los trabajadores próximos a jubilarse podían mejorar, mediante pagos, las pensiones a obtener.

Expertos aseguraron que se corrigió un vacío legal que trabajadores aprovecharon para aumentar el salario real y pensionarse con montos mayores, lo que era insostenible financieramente para el Instituto.

En el Diario Oficial de la Federación fue publicado ayer un nuevo acuerdo para realizar el cálculo de pensión para la generación de trabajadores que han cotizado en su vida laboral en la «Ley 73», es decir, que comenzaron a trabajar antes de las reformas a la Ley del Seguro Social de 1997, que dieron lugar al régimen de las cuentas individuales de ahorro para el retiro.

La Modalidad 40, llamada así por el artículo 40 administrativo en el catálogo de trámites del IMSS relacionado a la «Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS», ha sido una opción para personas que ya no laboran y querían aumentar su monto de retiro, pagando al IMSS un salario de cotización superior al que percibían en su último empleo.

El acuerdo del Consejo Técnico publicado ayer cambia la posibilidad de que el trabajador elija el salario superior al último registrado, hasta un tope de 25 UMAS, equivalente a 2 mil 932 pesos.

Ahora se dispone que se tome como referencia el último salario base de cotización, con un margen de hasta una UMA adicional, respetando el piso de salario mínimo previsto en el acuerdo.

Es decir, si un trabajador tenía un salario promedio de 500 pesos en las últimas 250 semanas, podía continuar cotizando por su cuenta después de dejar su empleo y, si tenía los recursos, cotizar con el máximo de los 2 mil 932 pesos para mejorar su pensión.

Ahora ya no será posible. Si cotizaba con 500 pesos, con el añadido de una UMA adicional, el límite de su cotización será 617.31 pesos.

De esta forma, cae la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a una pensión mucho más elevada conforme al salario con el que cotizó en su vida laboral.

Por ejemplo, con 2 mil semanas cotizadas y a partir de la edad de 60 años, y adoptando el máximo de salario de 25 UMAS, 2 mil 932 pesos diarios, un trabajador podía llegar a recibir al menos 61 mil 500 pesos al mes.

Álvaro García Parga, vicepresidente de recursos humanos de la firma de servicios profesionales Prodensa, dijo que era insostenible pagar la Modalidad 40.

«Es una toma de oxígeno que busca el IMSS frente a la crisis, pues con este esquema hay un desequilibrio que asfixia ya sus emproblemadas finanzas y que merman hasta al sistema público de salud», dijo.