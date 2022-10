Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes a cargos de elección popular ir «casa por casa» y no apostar sólo a promoverse en las redes sociales.

Por segundo día consecutivo, López Obrador criticó a los publicistas que están «de moda», al afirmar que sólo buscan vender «productos chatarra».

«Ahora está de moda también lo de los publicistas, antes se hablaba de propaganda, porque la propaganda vende ideas, ofrece ideas, ahora lo que predomina es la publicidad», advirtió.

«¿Qué ofrece la publicidad? Productos, y por lo general productos chatarra, nada de que vamos a hacer política sólo con las redes sociales, con el ‘Face’, con el ‘Twitter’, ahí está».

En tiempos que las «corcholatas» hacen de todo para promocionarse en redes, López Obrador criticó el lunes a los aspirantes que incluso pierden su autenticidad con tal de posicionarse en Internet.

«Y haz esto, y haz lo otro, les quitan hasta su autenticidad, o sea, los cambian, un publicista no sabe de política y la política si no es una ciencia, si no es un arte, es un oficio», dijo entonces.

López Obrador también sugirió a los aspirantes dejar de sentirse «tribunos políticos de altos vuelos» recorrer las comunidades y repartir volantes, casa por casa.

«200 casas diarias, 300, trabajan en la mañana, descansan, comen, bajan la comida y en la tarde ‘vámonos, otra vez’, van a dormir tranquilos, cansados, pero bien tranquilos, y pueden en una campaña visitar hasta 20 mil hogares y les van a conocer, les va dar un gusto a la gente», recomendó.