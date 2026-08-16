Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Disney California Adventure ampliará su oferta con atracciones inspiradas en Marvel, Coco y Avatar, según anuncios presentados durante la D23. Avengers Campus incorporará en 2028 Stark Flight Lab, una experiencia de entrenamiento aéreo con personajes como Iron Man y Capitán América, y Avengers Infinity Defense, donde los visitantes combatirán contra Thanos junto a los Vengadores. Cerca de Paradise Pier se construirá un recorrido en barco basado en Coco, con escenarios dedicados a Miguel, Héctor, la música y el Día de Muertos. Disney también desarrolla un espacio temático de Avatar, aunque no reveló detalles sobre su contenido ni fecha de apertura.