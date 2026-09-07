El comercio establecido del Centro Histórico de Aguascalientes enfrenta un año complicado debido a la baja circulación de dinero y a la presencia de vendedores ambulantes, así como de puestos fijos y semifijos que, durante las festividades patrias, se instalan en andadores y calles, lo que genera una competencia que los comerciantes consideran desigual, señaló José de Jesús González Ramírez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro.

El representante de Acocen explicó que las expectativas del sector para septiembre no son favorables, debido a que la economía no ha mostrado una recuperación franca y las familias mantienen una mayor cautela en sus gastos. A esta situación, dijo, se suma la instalación de comerciantes informales en distintos puntos del Centro Histórico con motivo del mes patrio, donde se ofrecen artículos como banderas, gorras, bufandas y otros productos relacionados con las celebraciones.

Asimismo, cuestionó que las autoridades permitan que estos vendedores ocupen andadores y diversas calles del primer cuadro de la ciudad, debido a que desarrollan sus actividades frente a establecimientos que pagan renta, impuestos, servicios y otros gastos para mantener abiertos sus negocios. Señaló que el problema no se limita a septiembre, pues una situación similar se presenta durante otros periodos del año en los que se permite una mayor presencia de vendedores informales en la zona centro.

González Ramírez apuntó que la reducción del consumo ha provocado que los comerciantes mantengan cautela respecto al comportamiento de las ventas durante el segundo semestre, por lo que las expectativas están puestas en las temporadas que tradicionalmente generan una mayor actividad comercial, como El Buen Fin y las fiestas decembrinas, las cuales podrían mejorar el movimiento del sector y contribuir a una recuperación moderada.