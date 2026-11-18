La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha brindado más de mil atenciones en lo que va de 2026 a personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras con necesidades de protección internacional en Aguascalientes, principalmente en trámites de documentación, incorporación al sistema educativo, acceso a servicios de salud y regularización administrativa, informó su representante en la entidad, Paola Monroy Flores.

Detalló que entre las gestiones más frecuentes se encuentran la orientación para obtener documentos de identidad, la incorporación de niñas, niños y jóvenes a las escuelas, el acceso a servicios médicos, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el SAT y la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Indicó que entre las personas que acuden a esta representación se encuentran ciudadanos de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y El Salvador, aunque los servicios están disponibles para personas de cualquier nacionalidad que requieran protección internacional.

Destacó que ACNUR funciona como enlace entre esta población y las dependencias gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, con el propósito de facilitar el acceso a derechos y servicios, así como generar condiciones para su integración.

En otro tema, Monroy Flores informó que ACNUR trasladó sus actividades de atención y coordinación al Centro Cultural y de Desarrollo Comunitario Cruz Roja-ACNUR, ubicado en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, en la calle Francisco Primo Verdad número 224, en la Zona Centro.

Explicó que el inmueble, con 115 años de historia como sede de la delegación de la Cruz Roja, fue rehabilitado con recursos de la Unión Europea mediante un esfuerzo conjunto entre ambas instituciones.

Precisó que las nuevas instalaciones ya están abiertas para recibir a las personas que requieran los servicios del organismo, aunque todavía está pendiente la inauguración oficial, cuya fecha será anunciada posteriormente.