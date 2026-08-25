El acné representa alrededor del 60% de las consultas dermatológicas en México y Aguascalientes, lo que constituye el principal motivo por el que la población busca atención especializada, seguido de los problemas relacionados con la hiperpigmentación y las manchas en la piel, informó Daniel Delgado Luna, director médico de la división L’Oréal Dermatological Beauty.

En el marco de su participación en el 23.º Curso Anual de Dermatología Cosmética, realizado en Aguascalientes, señaló que los problemas dermatológicos abarcan distintos grupos de edad y condiciones, por lo que resulta necesario fortalecer tanto la atención médica como las acciones de prevención y educación entre la población.

Explicó que, en el caso del acné, además de las manifestaciones físicas de la enfermedad, existe una afectación psicológica, particularmente entre los jóvenes. Por ello, se desarrollan actividades de orientación en universidades, con la participación de dermatólogos, para informar que se trata de un problema de salud que puede ser atendido y controlado.

Indicó que, después del acné, las alteraciones de pigmentación constituyen otra de las principales causas de consulta dermatológica. Entre ellas se encuentra el melasma, que genera manchas en diferentes zonas de la piel y requiere atención especializada para determinar el tratamiento adecuado.

De acuerdo con el especialista, la atención de las enfermedades de la piel requiere también promover una mayor cultura de consulta médica, de manera que problemas como el acné, las alteraciones de pigmentación o las lesiones sospechosas sean valorados por profesionales y no únicamente atendidos mediante productos de venta libre o recomendaciones sin respaldo médico.