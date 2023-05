CDMX.- De acuerdo con el Daily Mail, la legendaria cantante Tina Turner falleció por causas naturales. La noticia fue confirmada este jueves por su representante a través de un breve comunicado proporcionado al medio.

La llamada «Reina del Rock ‘n Roll» murió este miércoles 24 de mayo a los 83 años. Se encontraba en su mansión ubicada en Küsnacht, Zurich, en Suiza. Cuando se reveló su fallecimiento, no se señalaron las causas.

El mismo representante publicó en redes sociales este miércoles que la cantante llevaba batallando durante varios meses con una «larga enfermedad», sin ofrecer más detalles.

Apenas dos meses antes de su muerte, en marzo, la cantante usó sus cuentas oficiales para explicarle a sus seguidores que se encontraba en «peligro» debido a la enfermedad renal que tenía.

«Mis riñones son víctimas de no haberme dado cuenta de que mi presión arterial alta debería haber sido tratada con medicina convencional», escribió Turner en su cuenta de Instagram en aquel momento.

«Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible».

El fallecimiento de la intérprete de canciones como «Goldeneye», «Proud Mary», «The Best» y «Private Dancer» cimbró a la industria musical y a miles de fans de todo el mundo. (Staff/Agencia Reforma)