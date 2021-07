MONTERREY, NL.- En la Banda El Recodo no hay pleitos, aseguró Poncho Lizárraga al referirse a la reciente salida de su hermano Joel, pieza importante en la agrupación.

“Aquí no hay pleito, al contrario, era muy fácil decirle a los organizadores de Palco Tecate no queremos prensa, pero no, al contrario aquí estamos”, declaró Poncho.

Hace sólo unos días sorprendió al público la noticia de que el músico dejaba la agrupación luego de haber estado al frente de la banda junto a su hermano.

Ante la prensa de Monterrey y algunos representantes de medios nacionales, Poncho aseguró que Joel tiene otras inquietudes por lo que quiso retirarse.

“Mi hermano ya no está dentro de la banda, como todos ustedes saben, tomó una decisión propia de bajarse de la agrupación. Él habló con la señora Chuyita Lizárraga que es la directora y dueña de esta empresa y se respeta”, afirmó.

El músico y líder del Recodo aceptó que esta noticia tiene un impacto fuerte.

El clarinetista, quien tiene tres décadas en la Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, señaló que ahora la responsabilidad recae sobre él, pero como hermanos se deben apoyar.

Confirmó también que Jaime López Salazar, de Los Sebastianes, entrará en lugar de Joel.

Poncho descartó que en el futuro vengan pleitos legales por la banda entre hermanos, porque la única dueña del grupo es su mamá. (Lorena Corpus/Agencia Reforma)